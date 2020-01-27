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Эпидемия в Одессе: больницы переполнены

Эпидемия в Одессе: больницы переполнены
19:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Все поликлиники Одессы работают без выходных.

В Одессе больницы переполнены больными ОРВИ и гриппом.

Об этом сегодня на брифинге заявила начальник отдела материнства и детства департамента здравоохранения горсовета Анна Лунева.

По ее словам, в последние дни в городе значительно возросло количество больных гриппом и ОРВИ, которые обратились в стационары.

"По 35-40 человек в день. В связи с этим все койки в стационарах заняты", - сказала Лунева.

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Она отметила, что поголовно госпитализируют заболевших детей, которым еще не исполнился 1 год.

В связи с превышением эпидпорога все городские поликлиники работают без выходных, в частности в субботу и воскресенье в них принимают дежурные врачи.

По словам главного врача Одесской городской инфекционной больницы Светланы Лаврюковой, ежедневно только в эту больницу поступает 18-25 человек с диагнозом ОРВИ и грипп.

"В настоящее время в больнице развернуто 7 отделений. Седьмое открыли сегодня, так как вчера был очень большой поток пациентов", - сказала главврач.

Как восстановить силы после гриппа?

По словам главного специалиста отдела госнадзора, за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Ольги Балановской, уровень заболеваемости за прошлую неделю возрос в городе почти на 30%. Рост заболевания зафиксирован во всех возрастных группах, но наибольший показатель - среди детей 5-14 лет.

"Рост заболевания среди несовершеннолетних возрос на 34%, среди взрослых – на 16%", - сказала она.

Как отмечалось, по официальным данным, от гриппа привито чуть больше 3,8 тыс. человек, что является чрезвычайно низким показателем.

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Балановская отметила, что сейчас в Одессе циркулирует вирус гриппа АH1N1, который хорошо известен по 2009 году (свиной грипп) и вирусы негриппозной этиологии, в частности парагриппа.

По состоянию на конец прошлой недели из-за превышения уровня ОРВИ и гриппа во всех районах города было закрыто 23 класса (в основном, в Суворовском районе – 13 классов) и 3 группы в детсадах.

По данным пресс-службы мэрии, в Одессе - порядка 104 тыс. учащихся школ и около 30 тыс. детей посещают детсады.

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Одесса, Грипп, ОРВИ, Анна Лунева.
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