Как восстановить силы после гриппа?

Новости шоу бизнеса:После гриппа организму требуется примерно 2-3 недели, чтобы полностью восстановиться.

После перенесенного гриппа и ОРВИ большинство пациентов еще долго чувствуют себя вяло и постоянно жалуются на слабость.

Чтобы предотвратить это состояние эксперты рекомендуют много пить и налегать на легкую, богатую витаминами, пищу.

Такое состояние объясняется снижением иммунитета и истощением сил внутренних органов, которым активно приходилось бороться не только против вирусов, но и против вредных компонентов лекарственных препаратов.

"Организму в период реабилитации катастрофически не хватает витаминов и ценных микроэлементов. Отсюда упадок сил, апатия и постоянная сонливость. К тому же от болезни очень страдает внешность – кожа бледнеет, под глазами появляются синяки, волосы тускнеют... Быстро привести внешность в порядок позволит правильное питание плюс обилие витаминов. Их можно получить из овощей и фруктов, но если вы едите их в недостаточном количестве, то не лишним будет пропить поливитаминный комплекс. При этом, если с болезнью вы боролись при помощи антибиотиков, то ударная доза витаминов и минералов вам просто необходима – приобретите в аптеке натуральный сбалансированный комплекс с обязательным содержанием витаминов С, Е, бета-каротином, селеном и цинком", - рекомендует врач Виктория Савицкая.

Прекрасно восстанавливают силы все цитрусовые, гранаты, хурма, ягоды, насыщают витамином С квашенная капуста, болгарский перец и зелень, в которой также содержится целый набор ценных микроэлементов и веществ. А самая обычная вареная свекла при ежедневном употреблении прекрасно чистит кровь.

Прекрасно отразятся на иммунитете и внешности витаминные коктейли. Пить их нужно каждое утро для бодрости, красоты и здоровья. Вот несколько простых рецептов:

- 3 морковки среднего размера запускаем в соковыжималку. Добавляем несколько столовых ложек сливок и пару капель лимонного сока (можно выдавить прямо в стакан).

- Морковь и сельдерей выжимаем и смешиваем с ложечкой оливкового масла, можно немного подсолить.

- В равных пропорциях выжимаем морковь, яблоки и свеклу. Можно добавить немного цитруса.

Кроме того, в холода специалисты рекомендуют ежедневно употреблять цельнозерновые каши и кисломолочные продукты, чтобы укрепить иммунитет и согреть организм.

Натуральные кисломолочные продукты, по словам специалистов, позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, а от него во многом и зависит иммунитет. Современные медики, опираясь на данные многочисленных исследований, рекомендуют пить кефир или "живые" йогурты для того, чтобы уберечься от болезни, чтобы ускорить выздоровление и наладить работу организма.

"Доказано, что пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель и насморк. Но, важно помнить, что не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на срок годности. Запомните: чем он короче, там продукт "натуральнее". Если есть возможность самому сквашивать кефир или простоквашу – лучше не жалеть времени и сил. Это же касается и йогуртов – делать их самостоятельно из закваски очень просто, при этом вы можете добавить к этому продукту любой ингредиент на ваше усмотрение – мороженные ягоды, сезонные фрукты, карамель, мед и так далее", - говорит врач Виктория Савицкая.

Не менее полезны в морозную погоду каши – они надолго обеспечивают организм энергией, согревают во время длительного пребывания на холоде. Это прекрасный источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых очень мало в других продуктах. Но стоит помнить, что это справедливо только для каш из цельного зерна. Помимо уже перечисленных достоинств, в таких зерновых много клетчатки, а благодаря этому повышается сопротивляемость организма. Особенно сильными противогриппозными свойствами обладают овсянка и ячмень.