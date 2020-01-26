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В Бердянске закрыты все школы и детские сады

В Бердянске закрыты все школы и детские сады
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Бердянске Запорожской области на карантин закрыты все школы и детские сады.

В Бердянске (Запорожская обл.) до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады, а также из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлена работа десятков детских учреждений Запорожья и региона, сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

По данным пресс-службы ведомства, детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Кроме того, в результате роста заболевания вирусными инфекциями приостановлена работа 51 класса в 27 школах области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Также, по Запорожской области закрыты на карантин еще 4 школы, а именно Тимошевская, Молочанская , Новоалексеевская и Владивская.

В одном из районов Тернопольщины за гриппа закрывают школы и детсады

По данным Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в школах отсутствует 8,4% учеников, из них 6,3% учеников по причине заболеваемости ОРВИ.

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Запорожская область, Бердянск, Грипп, Карантин, ОРВИ.
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