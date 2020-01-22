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В одном из районов Тернопольщины за гриппа закрывают школы и детсады

В одном из районов Тернопольщины за гриппа закрывают школы и детсады
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Кроме Тернопольской области, из-за гриппа и ОРВИ карантин ввели в некоторых школах Донецкой и Кировоградской областей.

Из-за увеличения заболеваний гриппом и ОРВИ приостанавливаются занятия в учебных заведениях самого большого района Тернопольщины - Чортковского. Об этом сообщает Чертковский городской совет.

«В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Чорткове и районе, сегодня, 21 января, состоялось совместное внеочередное заседание местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Чортковском городском совете и райгосадминистрации. Присутствующие заслушали информацию о состоянии заболеваемости гриппом. Решено временно приостановить учебный процесс в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учебных заведениях на период с 22 января по 27 января включительно», - говорится в сообщении.

Как сообщало агентство, в Тернополе состояние заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже пороговых показателей, а средний процент детей, отсутствующих в классах тернопольских учебных заведений среднего образования из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает 3,5%.

Решение о временном прекращении учебного процесса принимают самостоятельно руководители отдельных учебных заведений при отсутствии 20% и более детей в классе из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Как сообщалось, кроме Тернопольской области, из-за гриппа и ОРВИ карантин ввели в некоторых школах Донецкой и Кировоградской областей.

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Школа, Тернопольщина, Грипп, Карантин, Детсады.
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