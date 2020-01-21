На Житомирщине СБУ разоблачила недобросовестного чиновника САД (Фото)

Новости Украины:Служба безопасности Украины разоблачила чиновниками Службы автомобильных дорог в хищении денежных средств в Житомирской области.

Служба безопасности Украины разоблачила хищение чиновниками Службы автомобильных дорог Житомирской области средств государственного бюджета, выделенных на восстановление и ремонт ранее выведенного из эксплуатации моста на территории области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что мост через реку Ирша в Хорошевском районе Житомирской области был выведен из эксплуатации как аварийный и перекрыт для движения еще в 2008 году. Для его восстановления руководство Службы автомобильных дорог (САД) Житомирской области заключило договор с киевской коммерческой структурой общей стоимостью более 5,8 млн грн. Работы проводились в течение 2016-2017 годов", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ во время проверки объекта строительства зафиксировали несоответствие объемов выполненных подрядных работ, отраженных в актах, с реально выполненными. Также было обнаружено сознательное завышение количества использованных строительных материалов.

"Правоохранители задокументировали, что подрядчик, по договоренности с заместителем начальника областного САД и инженером одного из подчиненных отделов, вносил недостоверные данные в акты выполненных работ. Коммерсант, в частности, завысил расходы на материалы и объемы строительных работ, а также внес в перечень предоставленные услуги, которые вообще не выполнялись. Чиновники, в чьи обязанности входит проверка качества и объемов выполненных работ, акты подписали", - отметили в СБУ.

В результате этой сделки фигурантов уголовного производства государственному бюджету был нанесен ущерб почти на полмиллиона гривен. По заключению профильных экспертов, мост снова находится в состоянии разрушения, и требуется дополнительное государственное финансирование для реконструкции.

Сегодня заместителю начальника Службы автомобильных дорог Житомирской объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Инженеру отдела качества, технологического контроля и новейших технологий областного САД инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.