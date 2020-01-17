СБУ проводят обыски в аэропорту Запорожья

Новости Украины:СБУ проводит обыски в аэропорту Запорожья по делу, которое было открыто еще в 2015 году.

Сотрудники СБУ пришли с обысками в аэропорт Запорожья, который находится в коммунальной собственности города. Данную информацию подтвердили в мэрии города Запорожья.

Представитель городских властей Валерий Зломыга сообщил, что обыски касаются криминального производства, которое было открыто еще в 2015 году. Оно касалось руководства аэропорта.

"Однако данное дело вызывает больше вопросов, чем ответов, потому что события, о которых идет речь в постановлении об обыске имели место в 2017 году, а дело возбуждено еще в 2015 году ... Там целый перечень статей 191, 364, 366. Однако это мало о чем говорит, потому что нужно знать события, именно инкриминируют руководству, что было в то время. На сегодня известно, что обыск происходит в законном русле без каких-либо нарушений или злоупотреблений со любой стороны", - прокомментировал он во время специального брифинга.

В мэрии сообщили, что обыски не повлияли на работу аэропорта, который продолжает работать в штатном режиме. Ни один рейс не был задержан.

Напомним, в карманах полтавских чиновников осело примерно 30 миллионов гривень, говорят в СБУ.