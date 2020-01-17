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Чиновники на Полтавщине присвоили миллионы гривень, предназначенных для ремонта школ и больниц

Чиновники на Полтавщине присвоили миллионы гривень, предназначенных для ремонта школ и больниц
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В карманах полтавских чиновников осело примерно 30 миллионов гривень, говорят в СБУ.

В Полтавской области работники Службы безопасности Украины раскрыли противоправный механизм присвоения чиновниками более 30 млн грн средств областного и местного бюджетов при выполнении ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что владельцы коммерческих структур в сговоре с должностными лицами обеспечили "освоение" подконтрольными фирмами более 150 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию государственных учреждений.

Отмечается, что работы на объектах, среди которых больницы и школы, осуществлялись по заказу распорядителей бюджетных средств - Полтавской ОГА и исполнительного комитета Полтавского городского совета.

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"Фигуранты дела искусственно завышали стоимость выполненных работ и количество использованных строительных материалов, фиктивно покупая их у подконтрольных фирм-прокладок. Для вывода бюджетных денег в "тень" злоумышленники зарегистрировали ряд подконтрольных коммерческих структур. По предварительным данным, фигуранты вывели в теневой оборот и конвертировали в наличные более 22 млн грн бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Во время досудебного следствия задокументировано, что ведение финансового и бухгалтерского учета предприятий, которые вместе выходили на тендерные закупки, а также фирм-"прокладок", осуществлялось по одному юридическому адресу. В частности, закупка товаров у подконтрольных коммерческих структур стоимостью, в среднем, на 30-40% выше рыночной, привела к нанесению бюджету ущерба на сумму почти 10 млн грн.

В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, черновую бухгалтерию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности всех лиц, в том числе должностных лиц госучреждений, причастных к противоправному механизму.

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СБУ, Госбюджет, Полтавская область, Хищения средств.
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