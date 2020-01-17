Зеленский назначил начальника СБУ Хмельницкой области

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Игоря Вуива начальником Управления СБУ в Хмельницкой области.

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента. Руководителем ведомства стал Игорь Вуив.

"Назначить Вуива Игоря Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", – говорится в тексте указа.

Напомним, 27 декабря 2019 года Зеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области Сергея Харченко, который занимал эту должность с 2016 года.