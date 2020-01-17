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В Одесской области СБУ разоблачили сепаратиста

В Одесской области СБУ разоблачили сепаратиста
11:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

СБУ задержала гражданина Украины, который занимался вербовкой боевиков для ЛДНР.

В Одесской области СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора, вербовавшего граждан для участия в террористических организациях "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщили в Управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "ЛНР" и "ДНР".

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Материалы для публикации агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

Вчера во время обысков сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

"Кроме того, установлено, что этот мужчина занимался вербовкой граждан для незаконного участия в террористических организациях "Л/ДНР", - сообщили в управлении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины фигуранту сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ приселка попытку боевиков из "ЛНР" завербовать чиновника Министерства юстиции.

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СБУ, Одесская область, Агитация, ЛНР, Вербовка боевиков.
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