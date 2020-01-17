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СБУ подозревает экс-директора "Киевтранспарксервиса" в служебной халатности

СБУ подозревает экс-директора "Киевтранспарксервиса" в служебной халатности
01:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Следствие продолжается для выяснения всех обстоятельств дела.

Следователи Главного управления СБ Украины Киеве и Киевской области сообщили бывшему директору коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" КГГА о подозрении в служебной халатности, сообщает пресс-служба СБУ.

"Досудебным следствием установлено, что в 2016-2018 годах чиновник заключил с коммерческими структурами договоры на передачу в аренду более 150 парковочных площадок в столице. Несмотря на известные ему нарушения со стороны арендаторов: организация паркомест сверх нормы и самовольное расширение границ площадок, он не предпринял никаких мер для устранения нарушений", - сказано в сообщении.

Так, бездействие чиновника привело к тому, что бюджет столицы недополучил 11 млн грн.

В 2020 году на материальную помощь участникам АТО и Революции Достоинства выделено 192 млн грн

"Сейчас экс-чиновнику осуществлено сообщение о подозрении в служебной халатности по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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СБУ, КГГА, Киевтранспарксервис, Служебная халатность.
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