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В 2020 году на материальную помощь участникам АТО и Революции Достоинства выделено 192 млн грн

В 2020 году на материальную помощь участникам АТО и Революции Достоинства выделено 192 млн грн
00:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Эти средства будут выплачены в форме ежегодной и ежемесячной адресной материальной помощи.

В 2020 году в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на материальную помощь участникам антитеррористической операции (АТО) и Революции Достоинства, а также другим отдельным населения будет направлено 192 млн грн, сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"В этом году на материальную помощь участникам антитеррористической операции, Революции Достоинства и их семьям, город заложил почти 192,1 млн грн. Это на 13,7 млн грн больше, чем в прошлом году. Эти средства будут выплачены в форме ежегодной и ежемесячной адресной материальной помощи. Также они будут выдаваться для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг", - приводит слова Хонды пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

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По ее словам, выплаты получит 33 тыс. 201 человек.

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КГГА, Средства, Деньги, Марина Хонда, АТО, Революция Достоинства, 2020 год.
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