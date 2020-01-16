Скачать
Четверг, 16.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена
Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена
Еврокомиссар: Запуск Nord Stream 2 невозможен без соблюдения правил ЕС
Еврокомиссар: Запуск Nord Stream 2 невозможен без соблюдения правил ЕС
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию

Рада проголосовала законопроект об отмене "соевых правок"

Рада проголосовала законопроект об отмене "соевых правок"
22:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Законопроект №1210 с технико-юридическими правками поддержали 283 народных депутата.

Верховная Рада 16 января приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, который предусматривает в том числе отмену так называемых "соевых правок", из-за которых экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

Ко второму чтению в законопроект были внесены и учтены идентичные правки: №2123 авторства главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева и №2124 зарегистрированные группой депутатов, среди которых глава аграрного комитета Николай Сольский, по отмене "соевых правок".

Как сообщалось, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и парламент принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых "соевых правок".

Украинская делегация примет участие в заседании ПАСЕ: поручение Рады

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла "соевые правки", которыми отменила возмещение НДС при экспорте сои с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года, рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Налоговый кодекс, Соевые правки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
02 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 Маникюр 2020: сногсшибательный нейл-арт с рисунком (Фото)
05 Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег
Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
Убийство Шеремета: &quot;ЕС&quot; инициирует создание ВСК
Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)
Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь