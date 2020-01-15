В СБУ сообщили о попытке боевиков "ЛНР" завербовать чиновника Минюста

Новости Украины:СБУ приселка попытку боевиков из "ЛНР" завербовать чиновника Министерства юстиции.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вовлечения представителями так называемого "МГБ ЛНР" чиновника одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области в преступную деятельность в ущерб государственной безопасности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники установили, что представители "спецслужбы" квазиобразования задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганска.

Боевиков заинтересовал не только факт работы мужчины в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

"Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, "мгбовцы" заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов "агент" должен был получать по телефону", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков Службы.

В настоящее время мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

"Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины. Подобные случаи не редкость. СБУ системно выявляет и предотвращает попытки спецслужб страны-агрессора и подконтрольных ей марионеток привлечь наших соотечественников к противоправной деятельности", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Луганской области будет построена новая радиотелевышка.