Украинская разведка рассказала, сколько оккупантов уничтожили ВСУ с начала года

Новости Украины:Разведка ОС: Потери российско-оккупационных войск за первые десять дней нового года составили 33 человека.

По данным военной разведки Объединенных сил, потери российско-оккупационных войск за первые 10 дней нового года составляют 33 человека: 12 оккупантов погибли, еще 21 человек — ранены и травмированы.

Об этом говорится в сообщении командования Объединенных сил в Facebook.

"По данным военной разведки Объединенных сил, потери российско-оккупационных войск за первые десять дней нового года составили 33 человека: безвозвратные – 12 человек; ранены и травмированы – 21 человек; вооружение и военная техника – 1 единица", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Напоминаем, потери российских оккупационных войск на Донбассе, по информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года составили 107 человек: 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 человек – санитарные потери врага.