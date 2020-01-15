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В Луганской области будет построена новая радиотелевышка

В Луганской области будет построена новая радиотелевышка
12:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Ульяна Фещук говорит, что в этом году в Луганской области появиться новая радиотелевышка, которая будет высотой в 150 метров.

В 2020 году запланировано построить новую радиотелевизионную вышку в Камышевахе Луганской области.

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук.

"В 2020 году запланировано строительство еще одной радиотелевизионной вышки в Камышевахе Луганской области высотой 150 м и запланировано создание телерадиопередающей станции в Станице Луганской", - отметила она.

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Фещук напомнила, что в прошлые годы было построено четыре новых радиотелевизионных мачты. В частности, в 2016 году в Краматорске Донецкой области была построена мачта высотой 184 м, в 2017 году еще две мачты - в Бахмутовке на Луганщине (высота 134 м), и в Чонгаре Херсонской области (190 м), в 2018 году - в Горняке Донецкой области (190 м), а также в 2019 году была увеличена высота вышки в Чаплинке Херсонской области - с 92 до 133 м.

Напомним, на Донбассе ранены двое украинских военных.

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Луганская область, Донбасс, Ульяна Фещук, Радиотелевизионную вышка.
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