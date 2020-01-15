На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Четыре обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия, вблизи н.п. Невельское - из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с Луганским - из станковых противотанковых гранатометов, трижды в районе н.п. Орехово - из артиллерийских систем 122 калибра - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, с 82-мм миномета - 8 мин, а также из автоматических гранатометов вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.