В международной организации Human Right Watch заявили об уменьшении количества погибших на Донбассе

Новости Украины:Международная организация Human Right Watch заявила об уменьшении количества жертв среди мирного населения на востоке Украины.

Human Right Watch отмечает уменьшение количества жертв среди мирного населения на востоке Украины, хотя "жизнь и благосостояние жителей региона под угрозой".

Об этом говорится во Всемирном отчете 2020, что его презентовал в штаб-квартире ООН исполнительный директор организации Кеннет Рот.

"Вражда на востоке Украины продолжается уже шестой год и продолжает угрожать жизни и благосостоянию мирных жителей, хотя в абсолютных цифрах количество жертв сократилось", - говорится в разделе "Украина".

В отчете отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский "продемонстрировал стремление провести антикоррупционную реформу и завершить вооруженный конфликт с Россией". Среди положительных достижений упоминается обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого освободили Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Павла Гриба, Александра Кольченка, Романа Сущенко и 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе 2018 года.

Отмечаются сложности при получении пенсий для пожилых людей с оккупированных территорий. В то же время пересечение линии разграничения через пункты пропуска, как сказано в документе, упрощенно.

Отчет фиксирует проблемы с расследованием дел Майдана в связи с передачей их из прокуратуры в Государственное бюро расследований. Среди позитивов названо отмены депутатской неприкосновенности в сентябре 2019 года.

Отмечается получения от Вселенской церкви независимости Православной церковью Украины.

Независимые СМИ остаются под давлением, говорится в отчете. Институт массовой информации задокументировал по крайней мере 11 случаев избиения и ранения журналистов, а также одно убийство. В июне погиб журналист Вадим Комаров, которого избили неизвестные. "Десятки журналистов получали угрозы или были ограничены в своей работе", - отмечено в документе.

Отдельный раздел отчета посвящен нарушению прав человека в Крыму.

"В течение года российская власть в оккупированному Крыму продолжала преследовать крымских татар, выдвигая против них сфабрикованные обвинения в терроризме", - говорится в отчете. В марте российская власть арестовала 24 человека, преимущественно активистов организации "Крымская солидарность". Их обвинили в связях с исламским движением "Хизб ут-Тахрир", который запрещен в России, но легальное в Украине.

Human Right Watch - неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Результаты работы публикует в ежегодных Всемирных отчетах.