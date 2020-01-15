В международной организации Human Right Watch заявили об уменьшении количества погибших на Донбассе

Human Right Watch отмечает уменьшение количества жертв среди мирного населения на востоке Украины, хотя "жизнь и благосостояние жителей региона под угрозой".
Об этом говорится во Всемирном отчете 2020, что его презентовал в штаб-квартире ООН исполнительный директор организации Кеннет Рот.
"Вражда на востоке Украины продолжается уже шестой год и продолжает угрожать жизни и благосостоянию мирных жителей, хотя в абсолютных цифрах количество жертв сократилось", - говорится в разделе "Украина".
В отчете отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский "продемонстрировал стремление провести антикоррупционную реформу и завершить вооруженный конфликт с Россией". Среди положительных достижений упоминается обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого освободили Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Павла Гриба, Александра Кольченка, Романа Сущенко и 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе 2018 года.
Отмечаются сложности при получении пенсий для пожилых людей с оккупированных территорий. В то же время пересечение линии разграничения через пункты пропуска, как сказано в документе, упрощенно.
Отчет фиксирует проблемы с расследованием дел Майдана в связи с передачей их из прокуратуры в Государственное бюро расследований. Среди позитивов названо отмены депутатской неприкосновенности в сентябре 2019 года.
Отмечается получения от Вселенской церкви независимости Православной церковью Украины.
Независимые СМИ остаются под давлением, говорится в отчете. Институт массовой информации задокументировал по крайней мере 11 случаев избиения и ранения журналистов, а также одно убийство. В июне погиб журналист Вадим Комаров, которого избили неизвестные. "Десятки журналистов получали угрозы или были ограничены в своей работе", - отмечено в документе.
Отдельный раздел отчета посвящен нарушению прав человека в Крыму.
"В течение года российская власть в оккупированному Крыму продолжала преследовать крымских татар, выдвигая против них сфабрикованные обвинения в терроризме", - говорится в отчете. В марте российская власть арестовала 24 человека, преимущественно активистов организации "Крымская солидарность". Их обвинили в связях с исламским движением "Хизб ут-Тахрир", который запрещен в России, но легальное в Украине.
Human Right Watch - неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Результаты работы публикует в ежегодных Всемирных отчетах.