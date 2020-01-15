Скачать
Среда, 15.01.2020
Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"
Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"
Водителей предупредили о тумане и гололеде
Водителей предупредили о тумане и гололеде
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января

Главы генштабов США и Украины провели переговоры в Брюсселе

Главы генштабов США и Украины провели переговоры в Брюсселе
11:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Марк Милли и Руслан Хомчак обсудили ситуацию в сфере безопасности в Европе.

Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак 14 января встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Об этом говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов США.

Указывается, что стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе.

"Украина является ключевым партнером НАТО и играет важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - отмечается в сообщении.

Зеленский повысил Хомчака

Как сообщалось ранее, 14 января Хомчак принял участие в заседаниях военного комитета Организации Североатлантического договора на уровне начальников генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии "Решительная поддержка" (Афганистан), которые состоялись в Брюсселе.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14-15 января проходит заседание Военного комитета Альянса.

Напомним, на Донбассе погиб украинский военный. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, Генштаб Украины, Руслан Хомчак, Марк Милл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
02 Особенности ночного вождения: какие ошибки допускают водители?
03 Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
04 Ученые рассказали о правилах крепкого сна
05 Зима не спешит: синоптики дали прогноз до конца недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра
В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра
Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
Гончарук пояснил высокие зарплаты министров
Гончарук пояснил высокие зарплаты министров
Главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь