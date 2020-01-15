Главы генштабов США и Украины провели переговоры в Брюсселе

Новости Украины:Марк Милли и Руслан Хомчак обсудили ситуацию в сфере безопасности в Европе.

Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак 14 января встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Об этом говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов США.

Указывается, что стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе.

"Украина является ключевым партнером НАТО и играет важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 14 января Хомчак принял участие в заседаниях военного комитета Организации Североатлантического договора на уровне начальников генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии "Решительная поддержка" (Афганистан), которые состоялись в Брюсселе.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14-15 января проходит заседание Военного комитета Альянса.

Напомним, на Донбассе погиб украинский военный.