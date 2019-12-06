Зеленский повысил Хомчака

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба - главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку и еще пяти офицерам.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить воинское звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Кроме того, воинское звание генерал-лейтенанта присвоено командующему десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майору Евгению Мойсюку.

Президент также присвоил звание генерал-майора начальнику штаба, первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Максименко; начальнику штаба, первому заместителю командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск Андрею Малиновскому; командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Александру Нестеренко и начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко. Все они до сегодняшнего звания были в звании полковника.