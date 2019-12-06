Скачать
Пятница, 06.12.2019
В ноябре увеличились международные резервы Украины
В ноябре увеличились международные резервы Украины
Укрзализныця назначила новые поезда и изменила несколько маршрутов
Укрзализныця назначила новые поезда и изменила несколько маршрутов
Сын Шумахера заявил, что идет в Формулу-1
Сын Шумахера заявил, что идет в Формулу-1
Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип
Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип

Зеленский повысил Хомчака

Зеленский повысил Хомчака
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба - главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку и еще пяти офицерам.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить воинское звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Кроме того, воинское звание генерал-лейтенанта присвоено командующему десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майору Евгению Мойсюку.

Вы очень нам нужны: Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ

Президент также присвоил звание генерал-майора начальнику штаба, первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Максименко; начальнику штаба, первому заместителю командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск Андрею Малиновскому; командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Александру Нестеренко и начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко. Все они до сегодняшнего звания были в звании полковника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, Владимир Зеленский, День ВСУ, Руслан Хомчак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
02 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
03 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
04 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
05 Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: спасатели уже не надеются найти живых
Пожар в Одессе: спасатели уже не надеются найти живых
В День Вооруженных сил Украины Епифаний призвал государство обратить внимание на капелланов
Епифаний призвал обратить внимание на капелланов
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь