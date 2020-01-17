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СБУ: Три депутата помогали проводить "референдум" на Донбассе

СБУ: Три депутата помогали проводить "референдум" на Донбассе
16:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В СБУ говорят, что депутаты способствовали в проведении и организации "референдума" на Донбассе в 2014 году.

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении троим депутатам городских и районных советов в причастности к организации и провидению незаконного референдума в Донецкой области в 2014 году.

"Досудебное следствие СБУ установило, что в апреле 2014 года депутат Лиманского городского совета добровольно способствовала организации и проведению незаконного голосования. В частности, она возглавила участковую избирательную комиссию в поселке Кривая Лука, координировала работу участка, подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты", – говорится в сообщении.

Речь идет о депутате Константиновского горсовета, который, как говорят в СБУ, добровольно возглавил выборный участок и провел выборы в семи селах.

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Также подозревают депутата Мироновского поселкового совета. Которая вместе с другими народными избранниками приняла решение о проведении фейкового референдума и активно способствовала его реализации. 

Следователи СБУ подозревают их в посягательстве на территориальную целостность Украины. В данным момент принимается решение об избрании им меры пресечения. 

Напомним, СБУ задержала гражданина Украины, который занимался вербовкой боевиков для ЛДНР.

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СБУ, Прокуратура, Референдум, Донбасс.
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