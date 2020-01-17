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СБУ в Харьковской области задержала шпиона "ЛНР" (фото)

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СБУ в Харьковской области задержала шпиона "ЛНР" (фото)
15:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:Сотрудники СБУ задержали разведчика ОРЛО в Харьковской области.

Служба безопасности Украины задержала разведчика террористической организации "ЛНР", который собирал данные о транспортных артериях в Харькове.

Как сообщается на сайте СБУ, в 2014 году харьковчанин присоединился к боевикам и "выслужился" до командира взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Недавно СБУ стало известно, что он вернулся на Харьковщину. "Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города – железнодорожных путях и станциях, метрополитене, автовокзалах. Эти данные боевик планировал передать представителям террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали боевика. В его квартире был проведен обыск, во время которого изъяты средства поражения. Сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

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СБУ, Харьков, ЛНР.
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