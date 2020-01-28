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Грипп в Украине: школы в 8 областях Украины приостановили обучение

Грипп в Украине: школы в 8 областях Украины приостановили обучение
09:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Школы восьми украинских областей закрыли на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

 Школы восьми украинских областей закрыли на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом, сообщило "Громадське".

Как сообщает "Громадське" на своем сайте в понедельник вечером, все школы закрыты в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой обл.

Кроме того, временно приостановлено обучение в 9 школах в Мариуполе и Краматорске (Донецкая обл.); в Сумах и Лебедине, а также 4 районах Сумской обл. – 15 школ; в 13 школах в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая обл.); 7 школах Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская обл.); в 39 школах Ровенской обл.; 51 классе 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья.

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Напомним, в Бердянске (Запорожская обл.) до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады, а также из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлена работа десятков детских учреждений Запорожья и региона.

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Школы, Грипп, Карантин, ОРВИ, Садики.
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