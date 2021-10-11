Как отличить оригинальные AirPods от копии: главные признаки фейковых наушников

Чтобы не попасть в руки мошенников и не приобрести поддельный товар, советуем Вам изучить эти правила.

"Оригинальные ли это наушники Apple?" — наверняка этот вопрос задавался каждый, кто покупал себе этот гаджет. Причиной постоянных подделок является то, что продукция Apple очень популярна, и "все хотят ее себе". Ведь иметь гаджет от "яблочной" компании — это как признак статусности.

"Телеграф" собрал основные признаки неоригинальных AirPods, которые помогут Вам приобрести качественный продукт.

Как же отличить оригинальные AirPods от подделки

Первый и самый надежный способ определить оригинальные у Вас наушники или копия, это проверить серийный номер на сайте производителя: https://checkcoverage.apple.com. Серийный номер находится на внутренней части крышки наушников.

Второе: низкий ценник. Низкая цена — это не про Apple.

Третье — качество упаковки. Фирменная упаковка Apple полностью белая, выполненная в соответствии с цветом гаджета, при надавливании на кейс пластик не должен трескаться, а наушники внутрь ложатся легко и свободно.

Четвертое: разница структуры. Как кейс, так и сами наушники сделаны из белого глянцевого нескользкого пластика. Поддельный кейс не будет выглядеть также эффектно.

Пятое: цвет. Оригинальные наушники — исключительно белые. Не желтоватые, не сероватые или с примесью других оттенков.

Шестое: обозначение капелек. Оригинал AirPods имеют обозначения: левый наушник промаркирован L (Left), а правый – R (Right). В копиях капельки могут не обозначаться.

Седьмое: надписи. Обязательно проверьте названия: компания – Apple, устройство — AirPods. Если вы нашли ошибку, перед вами определенно подделка.

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