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Дай стране кислород: Зеленского в Раде встретили протестом

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Для Зеленского устроили протест, но виду он не подал Новость обновлена 04 ноября 2021, 11:16
Для Зеленского устроили протест, но виду он не подал

Зеленский в Раде представил нового министра и напоролся на протест

В четверг, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский участвует в заседании парламента. Политик пришел в Раду на рассмотрение вопроса о назначении нового министра обороны, представив кандидатуру бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова. Впрочем, некоторые нардепы встретили Зеленского враждебно, устроив протест.

Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент "Телеграфа".

Так, члены фракции "Евросолидарность" — Владимир Вятрович, Ирина Фриз, Ирина Геращенко, Михаил Забродский и другие — встретили президента с плакатами "Дай стране кислород", "Зе, почему слил операцию "вагнеровцев", а также призывами вернуть якобы украденные с олигархом Игорем Коломойским 40 млн долларов.

На столь громкие слова и немаленькие баннеры невозможно было не обратить внимания. Впрочем, не подав виду, Зеленский вышел к трибуне, выступил с речью и вынес кандидатуру Резникова как нового министра обороны на голосование. Президента поддержало 273 нардепа, решением которых Алексей Резников стал новым министром обороны Украины (смотри галерею).

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, вчера в Киеве противники вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений вышли на протест. Они преграждали проезд по центральным столичным улицам.

Теги:
#Протест #Рада #Владимир Зеленский #Алексей Резников
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