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Кисню в лікарнях бути: Рада виділила додаткові гроші після протеста Зеленському

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Парламент проголосував після локального протесту "ЄС" Новина оновлена 04 листопада 2021, 11:59
Парламент проголосував після локального протесту "ЄС"

"Кисневий" документ розглядали в парламенті ще влітку

В українських лікарнях додасться кількість кисневих станцій, які матимуть змогу використовувати для ковидних хворих. Після того, як 4 листопада з такою вимогою-протестом виступила "Європейська солідарність", Рада таки проголосувала за виділення додаткових фінансів.

Таку інформацію у своєму Telegram-каналі опублікував нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

За його словами, він є співавтором цього документа. Початковим же ініціатором є нардеп від фракції "Голос" Інна Совсун.

"Ми ще влітку пропонували виділити ці гроші, але тоді до нас не дослухалися", — наголосив Гончаренко.

Відомо, що законопроєкт №5460 був винесений на голосування позачергово. Також депутати, які вносили до нього редагування, погодилися, щоб документ прийняли без розгляду їхніх уточнень.

Таким чином, українські лікарні зможуть отримати кисневі станції на суму 800 млн гривень. Рішення підтримало 336 народних обранців.

Виступаючи після голосування, Інна Совсун закликала Руслана Стефанчука якнайшвидше підписати документ, щоб він став юридично чинним. Це допоможе українським пацієнтам отримати потрібний кисень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином пацієнти, які потребують кисневих балонів, опинилися під прицілом у шахраїв.

Теги:
#Верховна Рада #Голосування #Кисень #Коронавірус #Covid-19
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