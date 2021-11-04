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Дай країні кисень: Зеленського у Раді зустріли протестом

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Для Зеленського влаштували протест, але виду він не подав Новина оновлена 04 листопада 2021, 11:16
Для Зеленського влаштували протест, але виду він не подав

Зеленський у Раді представив нового міністра і напоровся на протест

У четвер, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський бере участь у засіданні парламенту. Політик прийшов до Ради на розгляд питання щодо призначення нового міністра оборони, представивши кандидатуру колишнього віце-прем’єр-міністра Олексія Рєзнікова. Втім, деякі нардепи зустріли Зеленського вороже, влаштувавши протест.

Про це із зали засідань повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Так, члени фракції "Євросолідарність" — Володимир В’ятрович, Ірина Фріз, Ірина Геращенко, Михайло Забродський та інші — зустріли президента з плакатами "Дай країні кисень", "Зе, чому злив операцію "вагнерівців", а також закликами повернути нібито вкрадені з олігархом Ігорем Коломойським 40 млн доларів.

На такі гучні слова і великі банери неможливо було не звернути уваги. Втім, не подавши вигляду, Зеленський вийшов до трибуни, виступив із промовою та виніс кандидатуру Рєзнікова як нового міністра оборони на голосування. Президента підтримало 273 нардепи, рішенням яких Олексій Рєзніков став новим міністром оборони України (дивись галерею).

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Нагадаємо, вчора в Києві противники вакцинації від коронавірусу та карантинних обмежень вийшли на протест. Вони перегороджували проїзд центральними столичними вулицями.

Теги:
#Протест #Рада #Володимир Зеленський #Олексій Резніков
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