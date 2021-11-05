"Агрессия отчаявшихся людей": в Николаеве напали на больницу, требуя кислород (фото)

Медикам пришлось нажать тревожную кнопку и вызвать полицию.

В Николаеве сложилась критическая ситуация с нехваткой кислорода, мест в реанимации и лекарств для помощи больным с коронавирусом. Это заставляет родных пациентов идти на крайние меры вплоть до нападения на персонал больниц.

Об этом рассказала главврач инфекционной больницы Николаева Светлана Федорова.

По ее слова после полуночи к ним ворвались люди, которые требовали кислород для пациента и угрожали медсестрам и врачам. На место прибыла полиция. Как выяснилось с ними была женщина с сатурацией 35, которую перевозили в частной скорой без кислорода и условий для транспортировки. Федорова отметила, что больных в таком состоянии перевозить нельзя.

Медсестра пишет заявление об инциденте

Она рассказала, что пациентка поступила другое медучреждение два дня назад, но там не было кислорода и родственники пытались ее спасти.

Согласно ее данным чиновники отчитываются о готовности больниц принимать пациентов, при этом все условия для помощи пациентам с коронавирусом есть только в инфекционной больнице.

Федорова также рассказала, что не единожды просила усилить охрану больницы из-за ситуации с родственниками пациентов. Но даже на фоне ночного инцидента полиция не оставила пост до утра. Отметим, что медсестра приемного покоя написала об этом просьбу-заявление.

Просьба оставить пост полиции

Ранее "Телеграф" писал, что в Измаиле из-за проблем с родственниками пациентов больницу начала охранять Нацгвардия.

Под Киевом накануне мужчина требовал лечения для своей жены, угрожая медсестре пистолетом.