Укр

"Агрессия отчаявшихся людей": в Николаеве напали на больницу, требуя кислород (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Въезд на территорию больницы - через шлагбаум. Новость обновлена 05 ноября 2021, 10:25
Въезд на территорию больницы - через шлагбаум.

Медикам пришлось нажать тревожную кнопку и вызвать полицию.

В Николаеве сложилась критическая ситуация с нехваткой кислорода, мест в реанимации и лекарств для помощи больным с коронавирусом. Это заставляет родных пациентов идти на крайние меры вплоть до нападения на персонал больниц. 

Об этом рассказала главврач инфекционной больницы Николаева Светлана Федорова. 

По ее слова после полуночи к ним ворвались люди, которые требовали кислород для пациента и угрожали медсестрам и врачам. На место прибыла полиция. Как выяснилось с ними была женщина с сатурацией 35, которую перевозили в частной скорой без кислорода и условий для транспортировки. Федорова отметила, что больных в таком состоянии перевозить нельзя. 

Медсестра пишет заявление об инциденте
Медсестра пишет заявление об инциденте

Она рассказала, что пациентка поступила другое медучреждение два дня назад, но там не было кислорода и родственники пытались ее спасти.

Согласно ее данным чиновники отчитываются о готовности больниц принимать пациентов, при этом все условия для помощи пациентам с коронавирусом есть только в инфекционной больнице. 

Федорова также рассказала, что не единожды просила усилить охрану больницы из-за ситуации с родственниками пациентов. Но даже на фоне ночного инцидента полиция не оставила пост до утра. Отметим, что медсестра приемного покоя написала об этом просьбу-заявление. 

Просьба оставить пост полиции
Просьба оставить пост полиции

Ранее "Телеграф" писал, что в Измаиле из-за проблем с родственниками пациентов больницу начала охранять Нацгвардия. 

Под Киевом накануне мужчина требовал лечения для своей жены, угрожая медсестре пистолетом.

Теги:
#Николаев #Коронавирус #Инфекционная больница
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