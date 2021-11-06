Укр

Безалкогольная доставка и жесткий график: Львов усилил меры карантина для ресторанов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ночью алкоголь на вынос заказать нельзя. Новость обновлена 06 ноября 2021, 08:45
Ночью алкоголь на вынос заказать нельзя.

В Украине продолжают ужесточать меры карантина на региональном и местном уровнях. 

После того как во Львове анонсировали жесткое наказание для заведений, вплоть до закрытия за нарушения режима карантина, для общепита — новые правила. 

Об этом сообщает сайт местного горсовета. 

Работа ресторанов и кафе во Львове с 6 ноября разрешена только с 6 утра до 23 часов. После этого заведение переходит на доставку и самовынос. После закрытия для посетителей — продавать алкоголь запрещено. Мера касается и слабоалкогольных напитков. 

Отметим, что во Львове из-за нарушения карантинного режима четыре заведения получили предупреждения, еще девять — устранили оплошности и снова могут работать. 

Ранее "Телеграф" писал, что в областных центрах усиливают меры борьбы с коронавирусом. Так в Киеве и в Запорожье запретили посещать торговые центры детям без сопровождения взрослых. У родителей или опекунов должны быть отрицательные тесты или справка о вакцинации. 

Также сообщалось, что "красная зона" с понедельника захватит еще один регион — таким образом в жестком карантине будут 16 областей и Киев.

Теги:
#Алкоголь #Львов #Карантин #График
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