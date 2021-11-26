Мне стыдно: Зеленский озвучил свою версию операции с "вагнеровцами"

Зеленский многословно и сбивчиво высказался, как все было

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за ситуацию с провалом спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" летом 2020 года.

Об этом он заявил в ответ на вопрос ведущего Савика Шустера во время большой пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, сообщает корреспондент "Телеграфа".

"Готовится операция по аресту военных преступников, которые совершили большое количество преступлений натерритории Украины, эта операция откладывается, и в тот день, когда глава Военной разведки Василий Бурба пытается к Вам попасть, Вы его не принимаете, и решение о том, что операция отложена, он получает от главы Офиса президента Андрея Ермака, которому Вы якобы это поручили", — подчернул Шустер.

"Кто отменил эту операцию, почему, и была ли она вообще?", — добавил ведущий.

"Это не наша операция, мы оказались втянуты в операцию другого государства", — напомнил Зеленский свой старый тезис, после чего перешел на русский язык, поскольку тема вопроса касается и России тоже.

"Это была операция под названием "Бурба", которая слава богу уже закончилась. Господина Бурбу я лично не особо хорошо знал. Когда я пришел, хотел его уволить, поскольку разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент. Когда разгонялся Майдан, он руководил транспортом, когда он был в Службе безопасности Украины", — открыл президент.

"Он этим занимался, но Петр Алексеевич решил его "сберечь" и поставил его главой разведки Украины. Он не разведчик, он СБУ-шник, он лично никакие операции не выполнял", — добавил Зеленский.

Он также рассказал, как начальник ГУР отремонтировал свою госрезиденцию за 11 миллионов гривен.

Зеленский заявил, что по вагнеровцам ему сначала "никто не докладывал", а когда дошло до увольнения Бурбы, тот предложил захват россиян в Украине, не предупреждая об этом Турцию, самолет которой их перевозил.

"Эрдоган бы нам никогда этого не простил! Мы не проводили этой операции, в нас в нее втянули", — добавил он.

Президент так и не ответил, поручал ли Ермаку отказать Бурбе и перенести спецоперацию, однако заметил, что тот не имел полномочий "акцептировать" операцию, они были только у министра обороны и главы государства.

"Я уж Вам не говорю, как русские отреагировали на это. Какую информацию я получил, как они радовались, что они нас уделали. Мне стыдно за этот эпизод в жизни выдающейся украинской разведки. Мы были слабыми в этой операции", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, что 29 июля 2020 года спецслужбы в Беларуси задержали 33 наемников, после чего Украина подала запрос на выдачу большинства их них, но их передали России, поскольку большинство было россиянами.

После этого выяснилось, что Украина хотела задержать вагнеровцев при перелете в Стамбул, но его задержали, благодаря чему белорусские спецслужбы и смогли провести задержание.

Как сообщал "Телеграф", 17 ноября вышло расследование группы независимых журналистов Bellingcat, посвященное этим событиям.

После выхода расследования под Офисом президента Украины устроили протест с требованием уволить главу ОП Андрея Ермака, который якобы и перенес спецоперацию.