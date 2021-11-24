"Молитесь Богу": на митинге антипрививочников под Радой с трудом могли объяснить свои требования и позицию (видео)

Противники вакцинации с журналистами общались неохотно.

В Киеве возле здания Верховной Рады в среду, 24 ноября, собралась группа противников вакцинации. После сбора под зданием парламента несколько сотен людей двинулись к зданию СБУ.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа", которому удалось взять комментарии у присутствующих на акции.

Вопреки тому, что людей собралось достаточно много, в большинстве своем общаться с журналистами они отказывались, а другие и вовсе не смогли пояснить свою позицию.

Впрочем, одна из участниц демонстрации заявила, что пришла на акцию, так как "против опытов над людьми" и принудительной вакцинации детей.

"Надо употреблять меньше химии, садить больше деревьев, молиться богу и прощать врагов, но не Путина, конечно", — сказала она, добавив, что "штучного иммунитета" ей не нужно.

Стоит отметить, что большинство присутствующих на акции не соблюдали социальной дистанции и были без масок.

По словам демонстрантов, их должно быть намного больше, но большая часть не смогла приехать их регионов из-за ограничений на путешествия.

В комментариях к трансляции "Телеграфа" мнение людей разделились, прозвучали мнения о том, что митинг был проплачен, а другие все же призвали сходить вакцинироваться ссылаясь на собственный опыт болезни.

Тем не менее нашлись и сторонники антивакцинаторов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 24 ноября в Украине зафиксировано более 14 тысяч новых случаев COVID-19, при этом заметно вырос уровень госпитализации. Несмотря на это эксперты НАН утверждают, что пик новой волны эпидемии уже прошел.