Пик смертности от COVID-19 в Украине уже прошел – НАН

Эпидемия коронавируса в Украине спадала по всем показателям.

Эксперты Национальной академии наук заявили, что пик смертности от коронавируса COVID-19 в Украине уже истек.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии в Украине на 24 ноября — 7 декабря 2021 года.

Отмечается, что в последние две недели эпидемия спадала по всем показателям.

По сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев уменьшилось на 30%, а суточные госпитализации уменьшились на 30%.

Пик смертности был пройден 8-12 ноября.

Также почти не осталось больниц, загруженных по крайней мере на 95%, тогда как две недели назад в таких больницах находились около 10% пациентов.

Снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

В то же время в НАН прогнозируют, что уже 7 декабря новых случаев COVID-19 будет около 6 тысяч в сутки.

Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что очередная волна коронавируса может накрыть Украину уже в ближайший месяц – два.