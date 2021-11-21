Укр

К новому году мы можем потерять официально еще 20000 украинцев - Тарас Жиравецкий

Автор
Тарас Жиравецкий Тарас Жиравецкий
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Госпиталь Новость обновлена 21 ноября 2021, 10:49
Госпиталь

Никаких конструктивных решений по решению этой проблемы пока нет

Сегодня мы хотим, чтобы пандемия исчезала. Поэтому все просто – выполняем вдвое меньше тестов и имеем не 20000, а 10000 новых случаев. Единственная проблема пока что госпитализаций 4000+ и летальность пока также почти 400 человек.

Что ждет нас? С открытием школ мы рискуем снова подняться на пик и получить еще больше госпитализаций. Какие альтернативы? Их нет, поэтому нас ждет копирование опыта других стран — обязательная вакцинация детей с 5 лет и бустерная доза для тех, кто раньше вакцинировался.

До нового года мы можем потерять официально еще 20000 украинцев, но я не вижу, чтобы на это кто-то реагировал и предлагал конструктивные решения. Зачем вакцинировать миллионы детей? Пока для меня это загадка, но я не удивлюсь, если в мире начнут вакцинировать от наводнения с рождения, потому как тогда защитить детей менее 5 лет, почему мы не думаем о них? И что означает фраза "защитить" детей, если практически все дети болеют легко и не попадают в больницы?

Важно! Материал носит исключительно информационный характер и не является призывом к действию. Любое решение о здоровье должно быть согласовано с вашим врачом.

Советуем ознакомиться с рекомендациями ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19. А также с информацией Министерства здравоохранения Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков.

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Теги:
#Украина #Вакцинация #Коронавирус #Діти #Covid-19
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