Новая волна коронавируса произойдет совсем скоро: аналитик озвучил прогноз для Украины

Сдержать новую волну коронавируса может только очередной локдаун

На фоне последних заявлений Минздрава о новой возможной волне коронавируса в Украине, эксперты также сделали свой прогноз. К сожалению, он выглядит не очень утешительно.

Как заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в интервью "Новини.LIVE", очередная волна коронавируса может накрыть Украину уже в ближайший месяц — два.

По его словам, волна COVID-19 в Украине может произойти из-за фактора повторного роста, который и ранее наблюдался в Европе. А это значит, что есть вероятность увидеть начало новой волны уже к концу этого года.

"Январский локдаун в начале этого года сдвинул начало волны на февраль. Если бы его не было – она бы началась в январе. Соответственно, если у нас не будет локдауна в ближайшее время – рост пойдет раньше", — добавил Ганиченко.

Эксперт считает, что на новую волну COVID-19 и ее течение будут влиять сразу несколько факторов. В их числе: новые мутации, длительность иммунитета, вакцинация и вероятность повторной вакцинации.

Ганиченко подчеркнул, что если Украине удастся избежать новый мутаций коронавируса и решиться вопрос с бустерной дозой вакцины, то следующие волны будут уже гораздо меньшими.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько средств за текущий год Украина потратила денег на борьбу с пандемией коронавируса. Также мы проанализировали, куда можно было бы направить эти финансы, не будь пандемии.