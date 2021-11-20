В Украине существует риск внезапной повторной волны COVID-19 — Минздрав

Пик очередной вспышки "короны" Украина успешно прошла, считает Виктор Ляшко

Несмотря на улучшающуюся суточную статистику насчет заболеваемости коронавирусом, в Украине может произойти новая, повторная, волна COVID-19.

Такими опасениями поделился глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".

По словам министра, сейчас в Украине впервые за последние три месяца устанавливается позитивная динамика насчет выздоровления ковидных больных. Также все меньше регистрируется и новых заболевших. Это, считает Ляшко, показатель того, что пик очередной волны был преодолен.

"Взирая на ситуацию в Европейском Союзе, в странах Европы, где большой рост [заболеваемости — ред.], то существует большой риск, что может быть и повторная волна — которая сразу начнется", — отметил чиновник.

При этом пока, согласно прогнозам, в Украине коронавирусная болезнь начинает идти на спад. Постепенно уменьшается давление на медсистему, становится больше свободных кислородных коек и т.п.

По мнению Виктора Ляшко, чтобы обезопасить себя и своих родных, каждому украинцу стоит поскорее задуматься о вакцинации против ковида.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, сколько за 2021 год Украина потратила денег на борьбу с коронавирусом. Помимо прочего мы проанализировали, куда можно было бы направить эти финансы, не будь пандемии.