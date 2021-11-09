Укр

Третья не предел? Комаровский ответил, нужен ли четвертый укол вакцины от COVID-19

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Коронавирус. Новость обновлена 09 ноября 2021, 15:17
Коронавирус.

91,1 % пациентов ковид-больниц не прививались.

Коронавирус в Украине уносит все больше жизней — во вторник обновился рекорд максимальной смертности. В Минздраве отмечают, что более 90% попавших в больницу — не вакцинированы. Доктор Евгений Комаровский считает, что, для того чтобы обезопасить себя нужна бустерная доза вакцины — третья через полгода после второй. 

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону. 

При этом медик не отрицает и вероятность того, что понадобится четвертая доза вакцинации от коронавируса — "зачем загадывать", сказал он. На фразу Гордона, что украинцев "подсадят" на вакцинацию Комаровский сравнил прививки с зимней резиной, которой раньше не было и ее необходимость не отрицают, и отметил, что не хочет заболеть коронавирусом. Он также провел аналогию с прививками от гриппа, отметив, что "выпасть" на неделю из работы для него стоит слишком дорого. 

Комаровский оценил и безопасность вакцин, сказав, что в "массе своей прививаться безопасно". 

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине добавили новые организации и предприятия, сотрудники которых обязаны вакцинироваться до 9 декабря.

Теги:
#Вакцинация #Прививка #Коронавирус #Евгений Комаровский
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