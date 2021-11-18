Сколько Украина уже потратила на борьбу с "короной": цифра шокирует

Больше всего миллиардов из бюджета ушло на медпомощь пациентам и вакцины против ковида

Лечение коронавируса бьет не только по кошелькам украинцев, но и по государственной казне: за 10 месяцев 2021 года на борьбу с пандемией ушло более 31 миллиарда гривен.

Об этом со ссылкой на статистику Минфина сообщает Телеграмм-канал Минздрава "Коронавирус в цифрах".

Миллиарды из бюджета Украины распределили таким образом:

14,6 млрд грн — на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 (всего предусмотрено 20,2 млрд грн);

9,8 млрд грн — закупка антикоронавирусных вакцин (планируется освоить 10,5 млрд грн).

14 млн грн — на выплаты медикам за услуги по госпитализации пациентов с ковидом;

600 млн грн — на кислород для больниц и тесты на коронавирус (дополнительно направили еще 800 млн);

2,9 млрд грн — соцподдержка украинцев во время локдауна;

0,8 млрд грн — больничные;

1,5 млрд грн — пособие по безработице;

18,3 млн грн — меры по борьбе с ковидом в учебных заведениях;

0,8 млрд грн — доплаты военным, полицейским и медикам, работающим во время пандемии.

Впрочем, суммой в 31 млрд грн Украина в этом году не ограничится: всего в 2021-м на борьбу с пандемией уйдет 41,5 млрд грн.

Напомним, нардепы приняли в первом чтении законопроект, который в народе уже прозвали "Вовиной тысячей". Он предусматривает, что всем привитым от коронавируса украинцам с 19 декабря начнут выделять по 1000 грн.