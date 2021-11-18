Сколько Украина уже потратила на борьбу с "короной": цифра шокирует
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Больше всего миллиардов из бюджета ушло на медпомощь пациентам и вакцины против ковида
Лечение коронавируса бьет не только по кошелькам украинцев, но и по государственной казне: за 10 месяцев 2021 года на борьбу с пандемией ушло более 31 миллиарда гривен.
Об этом со ссылкой на статистику Минфина сообщает Телеграмм-канал Минздрава "Коронавирус в цифрах".
Миллиарды из бюджета Украины распределили таким образом:
- 14,6 млрд грн — на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 (всего предусмотрено 20,2 млрд грн);
- 9,8 млрд грн — закупка антикоронавирусных вакцин (планируется освоить 10,5 млрд грн).
- 14 млн грн — на выплаты медикам за услуги по госпитализации пациентов с ковидом;
- 600 млн грн — на кислород для больниц и тесты на коронавирус (дополнительно направили еще 800 млн);
- 2,9 млрд грн — соцподдержка украинцев во время локдауна;
- 0,8 млрд грн — больничные;
- 1,5 млрд грн — пособие по безработице;
- 18,3 млн грн — меры по борьбе с ковидом в учебных заведениях;
- 0,8 млрд грн — доплаты военным, полицейским и медикам, работающим во время пандемии.
Впрочем, суммой в 31 млрд грн Украина в этом году не ограничится: всего в 2021-м на борьбу с пандемией уйдет 41,5 млрд грн.
Напомним, нардепы приняли в первом чтении законопроект, который в народе уже прозвали "Вовиной тысячей". Он предусматривает, что всем привитым от коронавируса украинцам с 19 декабря начнут выделять по 1000 грн.
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