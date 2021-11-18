COVID-19 в семье: врач ответил, есть ли шанс не заразиться коронавирусом дома

Увы, "законы" предыдущих волн пандемии во время вспышки Дельты не срабатывают

Когда кто-то в семье инфицировался коронавирусом штамма Дельта, с большой долей вероятности можно говорить, что другие ее члены тоже заразятся.

Такое мнение выразил в своем блоге главврач одной из частных клиник Львова Тарас Жиравецкий.

"Первый штамм — ощущение, будто кто-то вытащил пистолет и пытался целиться в людей. Далее был автомат. Теперь же ощущение, что кто-то достал пулемет, стреляет и "косит" людей, — рассуждает Жиравецкий. — Если в семье кто-то один заболел, то на протяжении недели, преимущественно, болеет вся семья".

Доктор говорит, что изоляция в какой-то из комнат дома теперь практически не работает. Хотя ранее, во время вспышек предыдущих штаммов, если кто-то из домашних инфицировался, был шанс, что другие не заболеют.

Читайте также: Категория Общество Табу для непривитых: куда в Украине не пустят без ковид-сертификата о вакцинации "Телеграф" со ссылкой на правительство напоминает, что будет работать для всех украинцев без исключения, а какие места — только для вакцинированных

Напомним, что в Японии контактировавшим с больными коронавирусом дома и переносящим его без симптомов будут вводить специальный профилактический препарат подкожно. Это смесь антител от COVID-19. Правительство одобрило его применение по сокращенной процедуре.

Что же касается Украины, то подобных препаратов у нас нет, и медики советуют пить побольше воды и принимать витамины для профилактики, согласовывая дозировку с лечащим врачом.

Единственным методом, который может уберечь от заражения или облегчить течение болезни, в Украине является вакцинация. Ранее "Телеграф" сообщал, что информация о вакцинах против ковида в Украине представлена даже в мессенджерах, а наличие можно увидеть на карте в режиме "онлайн".

Важно! Мнение о коронавирусе, отраженное в этом материале, является личным суждением врача и не может быть использовано как этап диагностики, лечения заболевания или единственно верное.