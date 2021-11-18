Укр

COVID-19 в семье: врач ответил, есть ли шанс не заразиться коронавирусом дома

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Изоляция дома от домашних уже не так эффективна, как прежде Новость обновлена 18 ноября 2021, 14:56
Изоляция дома от домашних уже не так эффективна, как прежде

Увы, "законы" предыдущих волн пандемии во время вспышки Дельты не срабатывают

Когда кто-то в семье инфицировался коронавирусом штамма Дельта, с большой долей вероятности можно говорить, что другие ее члены тоже заразятся.

Такое мнение выразил в своем блоге главврач одной из частных клиник Львова Тарас Жиравецкий.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

"Первый штамм — ощущение, будто кто-то вытащил пистолет и пытался целиться в людей. Далее был автомат. Теперь же ощущение, что кто-то достал пулемет, стреляет и "косит" людей, — рассуждает Жиравецкий. — Если в семье кто-то один заболел, то на протяжении недели, преимущественно, болеет вся семья".

Доктор говорит, что изоляция в какой-то из комнат дома теперь практически не работает. Хотя ранее, во время вспышек предыдущих штаммов, если кто-то из домашних инфицировался, был шанс, что другие не заболеют. 

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Напомним, что в Японии контактировавшим с больными коронавирусом дома и переносящим его без симптомов будут вводить специальный профилактический препарат подкожно. Это смесь антител от COVID-19. Правительство одобрило его применение по сокращенной процедуре. 

Что же касается Украины, то подобных препаратов у нас нет, и медики советуют пить побольше воды и принимать витамины для профилактики, согласовывая дозировку с лечащим врачом.

Единственным методом, который может уберечь от заражения или облегчить течение болезни, в Украине является вакцинация. Ранее "Телеграф" сообщал, что информация о вакцинах против ковида в Украине представлена даже в мессенджерах, а наличие можно увидеть на карте в режиме "онлайн".

Важно! Мнение о коронавирусе, отраженное в этом материале, является личным суждением врача и не может быть использовано как этап диагностики, лечения заболевания или единственно верное.

Теги:
#Семья #Пандемия #Коронавирус #Тарас Жиравецкий
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