COVID-19 в семье: врач ответил, есть ли шанс не заразиться коронавирусом дома
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Увы, "законы" предыдущих волн пандемии во время вспышки Дельты не срабатывают
Когда кто-то в семье инфицировался коронавирусом штамма Дельта, с большой долей вероятности можно говорить, что другие ее члены тоже заразятся.
Такое мнение выразил в своем блоге главврач одной из частных клиник Львова Тарас Жиравецкий.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
"Первый штамм — ощущение, будто кто-то вытащил пистолет и пытался целиться в людей. Далее был автомат. Теперь же ощущение, что кто-то достал пулемет, стреляет и "косит" людей, — рассуждает Жиравецкий. — Если в семье кто-то один заболел, то на протяжении недели, преимущественно, болеет вся семья".
Доктор говорит, что изоляция в какой-то из комнат дома теперь практически не работает. Хотя ранее, во время вспышек предыдущих штаммов, если кто-то из домашних инфицировался, был шанс, что другие не заболеют.
Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
Напомним, что в Японии контактировавшим с больными коронавирусом дома и переносящим его без симптомов будут вводить специальный профилактический препарат подкожно. Это смесь антител от COVID-19. Правительство одобрило его применение по сокращенной процедуре.
Что же касается Украины, то подобных препаратов у нас нет, и медики советуют пить побольше воды и принимать витамины для профилактики, согласовывая дозировку с лечащим врачом.
Единственным методом, который может уберечь от заражения или облегчить течение болезни, в Украине является вакцинация. Ранее "Телеграф" сообщал, что информация о вакцинах против ковида в Украине представлена даже в мессенджерах, а наличие можно увидеть на карте в режиме "онлайн".
Важно! Мнение о коронавирусе, отраженное в этом материале, является личным суждением врача и не может быть использовано как этап диагностики, лечения заболевания или единственно верное.
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