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COVID-19 у сім’ї: лікар відповів, чи є шанс не заразитися коронавірусом удома

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Ізоляція вдома від домашніх вже не така ефективна, як раніше Новина оновлена 18 листопада 2021, 14:56
Ізоляція вдома від домашніх вже не така ефективна, як раніше

На жаль, "закони" попередніх хвиль пандемії під час спалаху Дельти не спрацьовують

Коли хтось у сім’ї інфікувався коронавірусом штаму Дельта, з великою ймовірністю можна говорити, що інші її члени теж заразяться.

Таку думку висловив у своєму блозі головний лікар однієї з приватних клінік Львова Тарас Жиравецький.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

"Перший штам — відчуття, ніби хтось витяг пістолет і намагався цілитися в людей. Далі був автомат. Тепер же відчуття, що хтось дістав кулемет, стріляє і "косить" людей, — розмірковує Жиравецький. — Якщо в сім’ї хтось то один захворів, то протягом тижня переважно хворіє вся родина”.

Лікар каже, що ізоляція в одній із кімнат тепер практично не працює. Хоча раніше під час спалахів попередніх штамів, якщо хтось із домашніх інфікувався, був шанс, що інші не захворіють.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Нагадаємо, що в Японії тому, хто контактував з хворими на коронавірус і переносить його без симптомів, будуть вводити спеціальний профілактичний препарат підшкірно. Це суміш антитіл від COVID-19. Уряд схвалив його застосування за скороченою процедурою.

Що ж до України, то подібних препаратів у нас немає, і медики радять пити більше води і приймати вітаміни для профілактики, погоджуючи дозування з лікарем.

Єдиним методом, який може уберегти від зараження чи полегшити перебіг хвороби, в Україні є вакцинація. Раніше "Телеграф" повідомляв, що інформацію про вакцини проти ковіду в Україні представлено навіть у месенджерах, а наявність можна побачити на карті в режимі "онлайн".

Важливо! Думка про коронавірус, відображена в цьому матеріалі, є особистим судженням лікаря і не може бути використана як етап діагностики, лікування захворювання або єдино вірна.

Теги:
#Сім'я #Пандемія #Коронавірус #Тарас Жиравецький
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