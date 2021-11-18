COVID-19 у сім’ї: лікар відповів, чи є шанс не заразитися коронавірусом удома

На жаль, "закони" попередніх хвиль пандемії під час спалаху Дельти не спрацьовують

Коли хтось у сім’ї інфікувався коронавірусом штаму Дельта, з великою ймовірністю можна говорити, що інші її члени теж заразяться.

Таку думку висловив у своєму блозі головний лікар однієї з приватних клінік Львова Тарас Жиравецький.

"Перший штам — відчуття, ніби хтось витяг пістолет і намагався цілитися в людей. Далі був автомат. Тепер же відчуття, що хтось дістав кулемет, стріляє і "косить" людей, — розмірковує Жиравецький. — Якщо в сім’ї хтось то один захворів, то протягом тижня переважно хворіє вся родина”.

Лікар каже, що ізоляція в одній із кімнат тепер практично не працює. Хоча раніше під час спалахів попередніх штамів, якщо хтось із домашніх інфікувався, був шанс, що інші не захворіють.

Читайте також: Категорія Суспільство Табу для нещеплених: куди в Україні не пустять без ковід-сертифіката про вакцинацію "Телеграф" із посиланням на уряд нагадує, що працюватиме для всіх українців без винятку, а які місця — лише для вакцинованих

Нагадаємо, що в Японії тому, хто контактував з хворими на коронавірус і переносить його без симптомів, будуть вводити спеціальний профілактичний препарат підшкірно. Це суміш антитіл від COVID-19. Уряд схвалив його застосування за скороченою процедурою.

Що ж до України, то подібних препаратів у нас немає, і медики радять пити більше води і приймати вітаміни для профілактики, погоджуючи дозування з лікарем.

Єдиним методом, який може уберегти від зараження чи полегшити перебіг хвороби, в Україні є вакцинація. Раніше "Телеграф" повідомляв, що інформацію про вакцини проти ковіду в Україні представлено навіть у месенджерах, а наявність можна побачити на карті в режимі "онлайн".

Важливо! Думка про коронавірус, відображена в цьому матеріалі, є особистим судженням лікаря і не може бути використана як етап діагностики, лікування захворювання або єдино вірна.