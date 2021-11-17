Де в Україні вакцинують від коронавірусу: з’явилася карта з наявністю щеплень у реальному часі

Інформація про вакцини проти ковіду в Україні представлена навіть у месенджерах

Відтепер дізнатися адресу найближчого пункту вакцинації проти коронавірусу, а також кількість та наявність щеплення виробництва тієї чи іншої компанії можна за допомогою кількох кліків. Інформацію, що оновлюється щодня, у загальне користування виклало МОЗ.

У міністерстві кажуть, що адреси найближчих пунктів щеплення і наявність вакцин можна дізнатися такими способами:

за допомогою телефону через телеграм-бот https://t.me/medpro_ukraine_bot. Для цього в головному меню бота потрібно вибрати пункт "Пошук вакцини COVID-19". Далі з геолокації слід знайти найближчі пункти вакцинації.

https://t.me/medpro_ukraine_bot. Для цього в головному меню бота потрібно вибрати пункт "Пошук вакцини COVID-19". Далі з геолокації слід знайти найближчі пункти вакцинації. з комп’ютера за посиланням https://bi.medzakupivli.com/. Тут представлені свіжі дані про залишки вакцини проти COVID-19 в кожному пункті щеплення, що діє в Україні. Ці дані відображаються у формі інтерактивної картки.

Карта України з наявністю вакцин проти коронавірусу

Раніше пункти вакцинації були доступні для українців за цим посиланням.

Нагадаємо, що раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповідав, для кого залишаться відкритими продуктові магазини під час жорсткого локдауну в Україні.