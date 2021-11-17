Продукти лише для вакцинованих? Стало відомо, кого пускатимуть у магазини

На таке важливе запитання однозначно відповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін

В Україні, де станом на 17 листопада рівень госпіталізацій підскочив одразу вдвічі, стає все більше "червоних" зон і місць, потрапити в які можна виключно за ковід-сертифікатами. А оскільки вони є лише у п’ятої частини населення, двері громадських закладів для інших можуть виявитися зачиненими. Чи потраплять до цього списку продуктові магазини — на це запитання відповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В інтерв’ю "Сегодня" чиновник сказав, що на даний момент вони не розглядають недопуск невакцинованих українців у продуктові магазини.

"Це пов’язано з тим, що там люди купують собі їжу. Робота таких точок, як і аптек, не обмежується навіть у червоній зоні", — резюмував Ігор Кузін.

Нагадаємо, що кореспондент "Телеграфа" пройшовся вулицями закритих на локдаун Черкас, щоб перевірити, наскільки "червона" зона вплинула місцевих жителів.

Зазначимо, що життя "ускладнили" і парламентарям, які відтепер можуть потрапити до Ради виключно за ковід-сертифікатами або свіжим ПЛР-тестом.