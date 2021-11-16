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Нардепам-антивакцинаторам ускладнили вхід до Ради (ексклюзивні фото)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Найшвидше увійти тим, хто вже має COVID-сертифікат
Найшвидше увійти тим, хто вже має COVID-сертифікат

У Києві нарешті дотримуються вимог "червоної" зони карантину

При вході до Верховної Ради почали перевіряти сертифікати про вакцинацію або тести на коронавірус.

Як це відбувається 16 листопада, показав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Видно, що біля входу до будівлі парламенту тепер проводиться перевірка документів.

Серед тих, кого зустрів наш фотокор біля входу до Ради, — депутати від "Слуги народу" Артем Культенко та В’ячеслав Медяник.

Артем Культенко при вході до Ради
Артем Культенко при вході до Ради
В’ячеслав Медяник проходить перевірку для входу до парламенту
В’ячеслав Медяник проходить перевірку для входу до парламенту

Варто зауважити, що напередодні речник Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджував, що вже 83% нардепів вакциновані, при цьому на сьогодні 6 народних обранців уже хворіють на коронавірус.

Як повідомляв "Телеграф", з 1 листопада в Києві почали діяти карантинні обмеження "червоної" зони, проте 2 листопада в парламенті не перевіряли сертифікати і тексти, як мали б відповідно до правил.

У зв’язку з цим того ж дня Рада прийняла постанову про посилення коронавірусних норм, відповідно до якої увійти до будівлі можна тільки з сертифікатом про вакцинацію, негативним тестом на коронавірус або документом про наявність протипоказань до вакцинації. Для прискорення перевірки тим, у кого вже перевірили COVID-сертифікат, дають спеціальне посвідчення.

Щоб депутатам було легше вакцинуватися, за п’ять хвилин ходьби від будівлі Верховної Ради вчора відкрили пункт вакцинації, однак у перший день його роботи там не спостерігалося аншлагу.

Теги:
#Верховна Рада #Нардепи #Сертифікат #Коронавірус #COVID-сертифікат
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