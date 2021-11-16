Нардепам-антивакцинаторам усложнили вход в Раду (эксклюзивные фото)

В Киеве наконец соблюдаются требования "красной" зоны карантина

При входе в Верховную Раду начали проверять сертификаты о вакцинации или же тесты на коронавирус.

Как это происходит 16 ноября, показал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Видно, что у самого входа в здание парламента теперь проводится проверка документов.

Среди тех, кого встретит наш фотокор у входа в Раду, — депутаты от "Слуги народа" Артем Культенко и Вячеслав Медяник.

Артем Культенко при входе в Раду

Вячеслав Медяник проходит проверку для входа в парламент

Стоит заметить, что накануне спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждал, что уже 83% нардепов вакцинированы, при этом на сегодня 6 народных избранников уже болеют коронавирусом.

Как сообщал "Телеграф", с 1 ноября в Киеве начали действовать карантинные ограничения "красной" зоны, однако 2 ноября у входящих в здание парламента не проверяли сертификаты и тексты, как должны были бы в соответствии с правилами.

В связи с этим в тот же день Рада приняла постановление об ужесточении коронавирусных норм, в соответствии с которым войти в здание можно только с сертификатом о вакцинации, негативным тестом на коронавирус или же документом о наличии противопоказаний к вакцинации. Для ускорения проверки, тем, у кого уже проверили COVID-сертификат, дают специальное удостоверение.

Чтобы депутатам было легче вакцинироваться, в пяти минутах ходьбы от здания Верховной Рады вчера открыли пункт вакцинации, однако в первый день его работы там не наблюдалось аншлага.