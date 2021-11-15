В Киеве открылся "парламентский" пункт вакцинации от COVID-19: что там происходит (фоторепортаж)
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Нардепов в первый день работы нового пункта там еще не видели
В Киеве в 300 метрах от стен Верховной Рады депутаты организовали пункт вакцинации от COVID-19. Однако в первый день его работы, 15 ноября, самих народных избранников там еще не видели.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" со стен нового пункта вакцинации в столице.
Известно, что новый пункт прививок от "короны" открыли в отеле "Национальный". По состоянию на 10 утра понедельника, 15 ноября, там уже вакцинировали несколько человек, однако скоплений людей, как под другими пунктами в Киеве, здесь не наблюдается.
Не заметил наш корреспондент среди числа желающих вакцинироваться народных депутатов, которые могут добраться до отеля "Национальный" менее чем за 5 минут времени.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Такое положение вещей вполне объяснимо утренними пробками в столице и загруженностью работой киевлян, а также тем, что этот пункт вакцинации является новым и далеко не все о нем знают.
Стоит отметить, что отель "Национальный" находится по адресу улица Липская, 5. Расположен он недалеко от Мариинского парка в правительственном квартале столицы. От Верховной Рады до нового пункта вакцинации в стенах гостиницы можно добраться пешком всего за 4 минуты, на автомобиле путь занимает менее 1 минуты.
Ранее "Телеграф" сообщал, что далеко не все народные избранники спешат вакцинироваться от коронавируса — больше всего против вакцинации выступает одиозный "слуга народа" Юрий Камельчук, который COVID-19 называл выдумкой.
Также мы писали, что нардепов-антивакцинаторов могут отстранить от работы.
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