В Киеве открылся "парламентский" пункт вакцинации от COVID-19: что там происходит (фоторепортаж)

Нардепов в первый день работы нового пункта там еще не видели

В Киеве в 300 метрах от стен Верховной Рады депутаты организовали пункт вакцинации от COVID-19. Однако в первый день его работы, 15 ноября, самих народных избранников там еще не видели.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" со стен нового пункта вакцинации в столице.

Известно, что новый пункт прививок от "короны" открыли в отеле "Национальный". По состоянию на 10 утра понедельника, 15 ноября, там уже вакцинировали несколько человек, однако скоплений людей, как под другими пунктами в Киеве, здесь не наблюдается.

Не заметил наш корреспондент среди числа желающих вакцинироваться народных депутатов, которые могут добраться до отеля "Национальный" менее чем за 5 минут времени.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Такое положение вещей вполне объяснимо утренними пробками в столице и загруженностью работой киевлян, а также тем, что этот пункт вакцинации является новым и далеко не все о нем знают.

Стоит отметить, что отель "Национальный" находится по адресу улица Липская, 5. Расположен он недалеко от Мариинского парка в правительственном квартале столицы. От Верховной Рады до нового пункта вакцинации в стенах гостиницы можно добраться пешком всего за 4 минуты, на автомобиле путь занимает менее 1 минуты.

Гостиница "Национальная" находится на улице Липской

Добраться до пункта вакцинации от Верховной Рады можно через 5 минут

Ранее "Телеграф" сообщал, что далеко не все народные избранники спешат вакцинироваться от коронавируса — больше всего против вакцинации выступает одиозный "слуга народа" Юрий Камельчук, который COVID-19 называл выдумкой.

Также мы писали, что нардепов-антивакцинаторов могут отстранить от работы.