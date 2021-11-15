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У Києві відкрився "парламентський" пункт вакцинації від COVID-19: що там відбувається (фоторепортаж)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пункт вакцинації відкрили у готелі "Національний" Новина оновлена 15 листопада 2021, 11:19
Пункт вакцинації відкрили у готелі "Національний"

Нардепів у перший день роботи нового пункту там ще не бачили

У Києві за 300 метрів від стін Верховної Ради депутати організували пункт вакцинації від COVID-19. Однак, у перший день його роботи, 15 листопада, самих народних обранців там ще не бачили.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" зі стін нового пункту вакцинації у столиці.

Відомо, що новий пункт щеплень від "корони" відкрили у готелі "Національний". Станом на 10 ранку понеділка, 15 листопада, там вже вакцинували кілька осіб, однак скупчень людей, як під іншими пунктами у Києві, тут не спостерігається. 

Не помітив наш кореспондент серед числа охочих вакцинуватися народних депутатів, які можуть дістатися до готелю "Національний" менше ніж за 5 хвилин часу.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Такий стан речей цілком можна пояснити ранковими заторами у столиці та завантаженістю киян роботою, а також тим, що цей пункт вакцинації є новим і далеко не всі про нього знають. 

Варто зазначити, що готель "Національний" знаходиться за адресою вулиця Липська, 5. Розташований він неподалік Маріїнського парку в урядовому кварталі столиці. Від Верховної Ради до нового пункту вакцинації у стінах готелю можна дістатися пішки всього за 4 хвилини, автомобілем шлях займає менш як 1 хвилину.

Готель "Національний" знаходиться на вулиці Липській
Готель "Національний" знаходиться на вулиці Липській
Дістатися до пункту вакцинації від Верховної Ради можна за 5 хвилин
Дістатися до пункту вакцинації від Верховної Ради можна за 5 хвилин

Раніше "Телеграф" повідомляв, що далеко не всі народні обранці поспішають вакцинуватися від коронавірусу — найбільше проти вакцинації виступає одіозний "слуга народу" Юрій Камельчук, який COVID-19 називав вигадкою.

Також ми писали, що нардепів-антивакцинаторів можуть усунути від роботи.

Теги:
#Верховна Рада #Маріїнський парк #Вакцинація #Київ
Пункт вакцинації відкрили у готелі "Національний"
Київ
У Києві відкрився "парламентський" пункт вакцинації від COVID-19: що там відбувається (фоторепортаж)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пункт вакцинації відкрили у готелі "Національний"
У Києві відкрився "парламентський" пункт вакцинації від COVID-19: що там відбувається (фоторепортаж)
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