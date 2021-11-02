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Нардепів-антивакцинаторів можуть усунути від роботи: що відомо

Автор
Тетяна Веремєєва
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Чиновники не зможуть потрапити на роботу без сертифіката Новина оновлена 02 листопада 2021, 19:44
Чиновники не зможуть потрапити на роботу без сертифіката

Щоб потрапити на роботу, депутати мають показати документ про протипоказання для вакцинації

Верховна Рада України, яка сьогодні запровадила коронавірусні обмеження для входу в будівлю парламенту, затвердила постанову згідно з якою, вже за тиждень державні чиновники, які не зробили щеплення або які не мають протипоказань до вакцинації, будуть відсторонені від роботи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький увечері у вівторок, 2 листопада.

За його словами, це стосуватиметься і народних депутатів, які мають підкорятися загальним правилам.

Крім того, Радуцький звертає увагу на те, що не йдеться про обов’язкову вакцинацію. Він зазначає, що депутати мають вибір: або зробити щеплення, або регулярно робити ПЛР-тест. Апарат Верховної Ради відкриє п’ять пунктів вакцинації – біля зали засідань, у готелях "Київ" та "Національний".

Нагадаємо, українські медики рапортують про дуже низьку кількість зафіксованих побічних ефектів на тлі масової вакцинації населення проти пандемії коронавірусної інфекції. Несприятливі події після імунізації (НСПІ) трапляються із частотою 0,1%. У свою чергу, голова департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ГЕЦ) Тетяна Башкатова наголошує, що в нашій країні не було смертей через щеплення від COVID-19.

Теги:
#Верховна Рада #Вакцинація #Постанова #COVID-сертифікат
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