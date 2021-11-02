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У Верховній Раді не перевіряють сертифікати вакцинації, незважаючи на "червону" зону

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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За правилами карантину, у всіх місцях скупчення народу мають бути перевірки Новина оновлена 02 листопада 2021, 16:43
За правилами карантину, у всіх місцях скупчення народу мають бути перевірки

Усередину будівлі парламенту можна потрапити без обмежень

Верховна Рада, незважаючи на те, що Київ офіційно з 1 листопада перебуває в "червоній" зоні, працює без жодних обмежень і всередину можна потрапити без перевірки COVID-сертифікатів та тестів.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Київ з 1 листопада знаходиться в "червоній" зоні, і вхід до всіх державних та публічних закладів, включаючи торгові центри, кафе, кінотеатри та театри дозволено лише за негативними ПЛР-тестами та ковід-сертифікатами. Однак Верховна Рада працює без жодних обмежень і пропускає народних депутатів та відвідувачів без перевірок.

За постанову про посилення карантинних норм, яка якраз і має врегулювати питання допуску нардепів, їхніх помічників та преси до будівлі парламенту із сертифікатами та тестами, народні депутати мають проголосувати лише сьогодні на позачерговому засіданні, яке розпочинається о 16:00.

Раніше речник парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в готелях "Київ" і "Національний", що знаходяться в управлінні Верховної Ради, будуть відкриті пункти вакцинації для всіх бажаючих та пункти тестування у будівлі Верховної Ради.

Як повідомляв "Телеграф", у перший день посилення карантину у Києві спостерігалося багато порушень.

Теги:
#Верховна Рада #Київ #Червона зона
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