Укр

Нардепов-антивакцинаторов могут отстранить от работы: что известно

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Чиновники не смогут попасть на работу без COVID-сертификата Новость обновлена 02 ноября 2021, 19:44
Чиновники не смогут попасть на работу без COVID-сертификата

Чтобы попасть на работу, депутаты должны будут показать документ о противопоказаниях для вакцинации

Верховная Рада Украины, которая сегодня ввела коронавирусные ограничения для входа в здание парламента, утвердила постановление согласно которому, уже через неделю государственные чиновники, которые не сделали прививки или у которых нет противопоказаний к вакцинации, будут отстранены от работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий вечером во вторник, 2 ноября.

По его словам, это будет касаться и народных депутатов, которые должны подчиняться общим правилам.

Кроме того, Радуцкий обращает внимание на то, что речь не идет об обязательной вакцинации. Он отмечает, что у депутатов есть выбор: либо сделать прививку, либо регулярно делать ПЦР-тест. Аппарат Верховной Рады откроет пять пунктов вакцинации – возле зала заседаний, в гостиницах "Киев" и "Национальный".

Напомним, украинские медики рапортуют о весьма низком количестве зафиксированных побочных эффектов на фоне массовой вакцинации населения против пандемии коронавирусной инфекции. Неблагоприятные события после иммунизации (НСПИ) случаются с частотой 0,1%. В свою очередь, глава департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Татьяна Башкатова подчеркивает, то в нашей стране не было смертей из-за прививки от COVID-19.

Теги:
#Верховная Рада #Вакцинация #Постановление #COVID-сертификат
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