В Верховной Раде не проверяют сертификаты вакцинации, несмотря на "красную" зону

Внутрь здания парламента можно попасть без ограничений

Верховная Рада, несмотря на то, что Киев официально с 1 ноября находится в "красной" зоне, работает без всяких ограничений и внутрь можно попасть без проверки COVID-сертификатов и тестов.

Об этом передаёт корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Киев с 1 ноября находится в "красной" зоне, и вход во все государственные и публичные заведения, включая торговые центры, кафе, кинотеатры и театры разрешён только по негативным ПЦР-тестам и ковид-сертификатам. Однако Верховная Рада работает без всяких ограничений и пропускает народных депутатов и посетителей без каких-либо проверок.

За постановление об ужесточении карантинных норм, которое как раз и должно урегулировать вопрос допуска нардепов, их помощников и прессы в здание парламента с сертификатами и тестами, народные депутаты должны проголосовать только сегодня на внеочередном заседании, которое начинается в 16:00.

Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что в отелях "Киев" и "Национальный", находящихся в управлении Верховной Рады, будут открыты пункты вакцинации для всех желающих и пункты тестирования в здании Верховной Рады.

Как сообщал "Телеграф", в первый день ужесточения карантина в Киеве наблюдалось много нарушений.