Вовина тисяча: чому ідея Зеленського може спричинити збій у програмі вакцинації

"Телеграф" розбирався, чи все так гладко з ініціативою президента про 1000 гривень за повну вакцинацію від коронавірусу

Ініціатива президента Володимира Зеленського про виділення 1000 гривень українцям, які пройшли повний курс вакцинації, викликала не лише масу мемів та жартів, а й подив з приводу того, як це працюватиме.

Допоможе бізнесу та розвитку українців?

Насамперед за словами глави держави, ці гроші можна буде отримати через додаток «Дія» на свій рахунок. Але витратити їх можна буде лише на деякі покупки, наприклад, абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квиток до театру, на квитки для подорожей всередині України.

Крім того, оскільки виплати розпочнуться з 19 грудня, виникли питання — чи отримають їх усі вакциновані українці, чи тільки ті, хто щепиться після 19 числа майбутнього місяця. Інформація щодо цього навіть з вуст нардепів від «Слуги народу» виглядає суперечливою.

Читайте також: Категорія Україна Вакцинація від "корони": що потрібно знати (інфографіка) Минулої доби від коронавірусу в Україні щепили понад 268 тисяч людей.

Зрештою, прессекретар президента Сергій Нікіфоров на своїй сторінці у Facebook трактував ініціативу Володимира Зеленського як «масштабну, на кілька мільярдів гривень, опосередковану програму підтримки бізнесу». На його думку, виділення 1000 гривень стимулює тих, хто вагається зробити щеплення, а також допомагає саме тим галузям, які найбільше постраждали від карантину.

А оскільки цими галузями є спорт, культура та подорожі, то це має сприяти культурному та спортивному розвитку українців, вважає Сергій Нікіфоров.

На нас чекають черги за вакциною?

Насправді ж такі твердження можуть бути розбиті найпростішими підрахунками.

Насамперед постає питання – хто ж таки підпаде під отримання 1000 гривень від президента: всі, чи тільки ті, хто буде повністю щеплений з 19 грудня?

За словами Володимира Зеленського, до кінця року на ці цілі виділять 3 мільярди гривень і ще стільки ж – на початку 2022-го. Але вже вакцинованих в Україні сьогодні 8,9 млн осіб, тобто цих коштів не вистачить навіть для вже щеплених, на що потрібно 8,9 млрд грн з розрахунку по 1000 гривень на кожного.

Таким чином, або вже щеплені не отримають ці гроші, або їм доведеться чекати невизначену кількість часу.

Якщо отримуватимуть гроші лише ті, хто прищепився з 19 грудня, багато українців, які захочуть стати учасниками цієї програми, зрушуватимуть терміни вакцинації під цю дату. Як відомо, між першою та другою дозами настає перерва у 3 тижні. Якщо отримати другу дозу треба 19 грудня, то першу необхідно вколоти не раніше ніж 28 листопада. Тобто для охочих отримати цю 1000 гривень просто втрачається сенс вакцинуватися раніше.

Як підсумок — уже найближчим часом замість зростання кількості вакцинацій, на що спрямована президентська ініціатива, очікується її зниження і потім вибухове зростання. Останнє своєю чергою загрожує утворенням з 29 листопада величезних черг на пунктах вакцинації, які вже знайомі багатьом українцям.