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Антивакцинатори "відбивають" свого лідера та пропонують відра замість масок: що відбувається у Львові (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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СБУ обшукує будинок найвідомішого антивакцинатора в Україні Новина оновлена 16 листопада 2021, 15:59
СБУ обшукує будинок найвідомішого антивакцинатора в Україні

Активісти обурюються через маски, закликаючи людей, які дотримуються карантину, надіти відра

Українські антивакцинатори дуже бурхливо відреагували на обшуки у львівській квартирі у свого ватажка Остапа Стахіва, якого називають головним борцем із щепленням проти коронавірусу та карантину в країні.

За інформацією кореспондентів місцевих ЗМІ, які проводять онлайн-трансляції, люди, які прийшли підтримати Стахіва, налаштовані дуже агресивно та вороже. Вони б’ють журналістську техніку і штовхають тих, хто в масці.

"Ось ти одягнув собі намордник, на кого ти схожий? А ти розумієш, що воно тобі не допомагає чи своїх мізків немає?" — кричить жінка на сходах у під’їзді, де мешкає Стахів.

Вона та її однодумці називають журналістів "чучелами", з іронією пропонуючи надіти на голову замість маски відро.

Більше того, до поліції надійшла інформація про замінування будинку, де працює СБУ. І тепер, окрім правоохоронців, на місці чергують ще й пожежники.

На момент виходу новини інформації від СБУ за обшуками у Стахіва все ще не має.

Нагадаємо, саме Стахів організував 8 листопада мітинг, на який з’їхалися антивакцинатори з різних міст України, щоби висловити свою думку. Одним із перших з приводу того, що відбувається, висловився на брифінгу в прямому ефірі голова МОЗ Віктор Ляшко. Він назвав марш "глумом з медиків і рідних людей, які померли від коронавірусу".

Теги:
#Реакція #Коронавірус #Антівакцінаторство #Антівакцінація
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